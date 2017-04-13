Анкара, 13 апреля, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) не планирует проведение досрочных выборов в стране после референдума, сообщает Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Мы не планируем никаких досрочных выборов. В нашей повестке дня ничего подобного не значится», — заявил заместитель председателя ПСР Ахмед Соргун.

В ответ на вопрос, о досрочных выборах в случае поддержки населением конституционных изменений, вынесенных на референдум, Соргун также ответил отрицательно.

«Один из основных принципов ПСР — это своевременное проведение выборов», — подчеркнул заместитель председателя партии.

Напомним, 16 марта в Турции пройдет референдум, на котором гражданам будет предложено поддержать поправки к конституции, расширяющие полномочия президента страны.

В соответствии с изменениями пост премьер-министра страны будет упразднен, а президент Турции получит право быть членом партии.