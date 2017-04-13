Рига, 13 апреля, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Каждый пятый житель Латвии доволен взаимоотношениями Латвии и России, а подавляющее большинство выражает неудовлетворенность ими. Таковы результаты опроса, проведенного центром социологических и маркетинговых исследований SKDS по заказу бюро латвийского европарламентария Андрея Мамыкина, сообщает портал Mixnews.lv.

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Опрос «Оценка санкций и НАТО жителями Латвии» показал, что латыши и русскоязычные жители Латвии удовлетворены или не удовлетворены латвийско-российскими отношениями в равной мере. Так, продление санкций ЕС против России неправильным шагом считают 59% респондентов, в том числе 87% русскоязычных. 77% опрошенных согласны с тем, что эти санкции вредят латвийской экономике.

На вопрос о том, повлияет ли на латвийско-российские отношения прибытие в Латвию военного контингента НАТО и каким образом, примерно половина респондентов, преимущественно русскоязычных, ответила, что это повысит риск военных столкновений между Латвией и Россией.

В свою очередь, отношениями Латвии с ЕС довольны больше половины опрошенных, в том числе 70% латышей и 48% русскоязычных. Отношения Латвии и США хорошими считает почти половина респондентов. 43% русскоязычных считают их плохими, более 50% латышей — хорошими.

В проводившемся в феврале 2017 года опросе участвовали 1005 респондентов в возрасте 18−74 лет.

Напомним, Латвия является активным участником санкций ЕС и США против России. Несмотря на то, что после введения РФ контрсанкций Латвия несет финансовые потери, латвийское руководство выступает за их продление.