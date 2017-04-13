Ростов-на-Дону, 13 апреля, 2017, 14:59 — ИА Регнум.

В Ростове-на-Дону 9 мая в пятый раз состоится беспрецедентная по своим масштабам акция «Бессмертный полк». Организаторы отмечают, что ежегодно количество желающих принять участие в шествии растет. Так, в этом году принято решение организовать нескольких колонн по 15 тыс. человек в каждой. Об этом ИА REGNUM 13 апреля сообщили в городской администрации.

Булатова Екатерина ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Ростове-на-Дону. 2016 год

По традиции, «Бессмертный полк» завершит парад Победы, посвященный 72-й годовщине разгрома советскими войсками армии немецко-фашистских захватчиков. Перед этим участники акции возложат цветы к Вечному огню на площади Карла Маркса. Затем состоится построение, и колонна отправится в путь.

Возглавит шествие военная техника, найденная поисковиками на полях сражений. В частности, легендарная «Катюша», танк Т-34, «полуторка», Willys (Виллис) и бронеавтомобили.

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За порядком во время шествия будут следить более 600 добровольцев. Также проедут с портретами героев байкеры мотоклуба «Ночные волки».

Напомним, в 2016 году 9 мая с портретами своих родных, защитивших Отечество от фашистских оккупантов, прошли тысячи человек. Число участников акции «Бессмертный полк» в Ростове-на-Дону и области превысило отметку в 80 тысяч. В шествии, которое состоялось в донской столице, приняли участие более 50 тыс. человек. Перед началом акции каждый мог возложить цветы к Вечному огню и почтить минутой молчания павших солдат.

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Как сообщало ИА REGNUM, парад Победы на Театральной площади Ростова-на-Дону откроют юные барабанщицы — воспитанницы Белокалитвинского имени Матвея Платова казачьего кадетского корпуса. В этом году впервые торжественным маршем пройдут юнармейцы. Всего к репетициям военного парада приступили 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО.

Также по Театральной площади и Большой Садовой проедет около 50 единиц техники: бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр» и «Рысь», танки Т-72Б3, боевые машины пехоты, ракетные комплексы «Хризантема», «Искандер-М», «Бастион», гаубицы «Мста-Б». Особое внимание зрителей будет приковано к зенитной ракетной системе С-400 «Триумф» и модернизированному бронеавтомобилю «Тигр-М», которые проедут по ростовским улицам впервые.