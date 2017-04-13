Калуга, 13 апреля, 2017, 15:30 — ИА Регнум. В Калуге готовят к передаче в суд дело председателя правления калужского банка. По версии следствия, в период с 2013 по 2015 год она незаконно выдала кредиты подконтрольным ей индивидуальным предпринимателям. Обязательства по кредитам лицами, указанными в договорах в качестве заемщиков, исполнены не были. Об этом 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, подозреваемая дала указания подчиненным внести принадлежащие кредитному учреждению денежные средства на подконтрольный ей расчетный счет, тем самым присвоив дополнительно еще 4,6 млн рублей. Ни эта сумма, ни деньги, полученные предпринимателями-заемщиками, банку возвращены не были. Общий ущерб, причиненный банку, в итоге превысил 369 миллионов рублей.

Расследование по данному уголовному делу завершено и в ближайшее время подозреваемая предстанет перед судом, заявили в ведомстве.

Напомним, сотрудниками УМВД России по Калужской области в 2016 году выявлено свыше 430 экономических преступлений. Каждое четвертое правонарушение было совершено в крупном и особо крупном размерах, а каждое третье — это преступление против собственности, основную часть которых составляли мошеннические действия, присвоение или растрата вверенного имущества. Полицейскими также раскрыто 31 преступление, связанное с хищением на потребительском рынке.