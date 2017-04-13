Полевской, Свердловская область, 13 апреля, 2017, 14:53 — ИА Регнум. В коммунальной квартире жилого дома города Полевского Свердловской области найдены две боевые гранаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

J-L Dubois Ручная граната

Сообщение в полицию поступило утром. По указанному адресу сразу же прибыли наряды ППС и следственно-оперативная группа отдела МВД России. Жильцов эвакуировали, а граждан, проживающих в квартире, доставили для разбирательства в дежурную часть.

Специалисты-взрывотехники выяснили, что эти гранаты боевые. В настоящее время опасная находка вывезена на полигон для уничтожения.

«Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение, устанавливается лицо, причастное к незаконному обороту боеприпасов», — пояснили в полиции.