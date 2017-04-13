Киев, 13 апреля, 2017, 14:52 — ИА Регнум.



NASA Леонид Каденюк

День космонавтики, отмечаемый 12 апреля, является международным праздником. Отменять или чем-либо заменять его нельзя, заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» лётчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины Леонид Каденюк.

Каденюк, первый и единственный космонавт Украины, побывавший в космосе после распада СССР, прокомментировал инициативу украинского вице-премьера Вячеслава Кириленко, призвавшего «декоммунизировать» День космонавтики. По словам Каденюка, полет советского космонавта Юрия Гагарина имел «вселенское значение», ведь земной цивилизации удалось создать технику, способную выйти в космос, и отправить туда человека.

«Естественно, я категорически против», — сказал Каденюк. «Этот праздник, он является всемирным праздником. Поэтому, конечно, ни в коем случае нельзя его отменять, чем-то заменять. Гагарина вообще никто не может заменить», — заключил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля заместитель главы правительства Украины Вячеслав Кириленко призвал перенести празднование дня космонавтики на дату, имеющую отношение к «новейшей украинской истории». В качестве таковой он предложил 19 ноября — день, когда Леонид Каденюк начал свой космический полет на американском шаттле «Колумбия». Полет космонавта завершился через несколько дней, 5 декабря 1997 года.

Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков, комментируя инициативу Кириленко, иронично назвал ее не лишенной оснований, так как современная Украина отношения к космосу не имеет. «Таких не берут в космонавты», — добавил Пушков.

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