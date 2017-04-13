Москва, 13 апреля, 2017, 14:49 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Михаил Бабич

Именно в Приволжском ФО наиболее активно действует полпред Михаил Бабич и силовики, с одной стороны. С другой стороны, именно в ПФО накопилась усталость от некоторых руководителей регионов, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, комментируя политическую ситуацию в ПФО и последние отставки в губернаторском корпусе.

«Задержаны главы Удмуртии и Марий Эл. Можно сделать из этого какие-то выводы? Нет, нельзя. Проблема может быть в какой-либо региональной ментальности», — отметил он.

«Задержания губернаторов могут быть не последними. Скорее всего, в отставку уйдет губернатор Самарской области Николай Меркушкин, но уйдет он по-хорошему. Человек заслуженный, поднимал два региона, и он на особом счету», — подчеркнул Калачев.

По его словам, «пребывание Бабича в Самаре связано с отставкой Николая Меркушкина. Посадка Меркушкина была бы примером вопиющей несправедливости и неблагодарности, для него общие правила неприменимы, поэтому к нему особый подход».

«Тучи сгущаются над губернатором Приморья, где ближайший советник губернатора под следствием. На Дальнем Востоке давно никого не закрывали. Полагаю, что ПФО может вздохнуть с облегчением. Нельзя же всё время кошмарить один округ. Предполагаемая отставка самарского губернатора станет последним серьезным испытанием», — считает эксперт.

«Сейчас наблюдается выкорчевывание остатков феодализма в регионах. Дела заводятся вокруг тех людей, которые не поняли дух времени, которые остались жить в парадигме, в парадигме неофеодализма», — сказал Калачев.

«Если взять главу Марий Эл Леонида Маркелова, то он уже 16 лет у руля. Понятно, что в регионе сращивание бизнеса и власти могло проходить по полной программе. Более того, это сращивание, к сожалению, не только не давало республике говорить об опережающем развитии, а, наоборот, республика копила долги. 13 млрд рублей — нынешний долг Марий Эл. То есть можно предположить, что и аграрный сектор, и другие отрасли могли быть под пристальным вниманием у самого главы региона и у людей из его ближайшего окружения», — пояснил эксперт.

«Почему-то в Поволжье кумовство и традиции более развиты. Определенная общность традиций, наверное, имеет место быть в отношении элиты, когда власть рассматривается как кормление, когда власть рассматривается как источник обогащения, когда подтягиваются свои. Коми, как Удмуртия, не входит в ПФО, но есть что-то общее в национальных республиках, и это не угро-финские корни, это что-то другое», — высказал свое мнение Калачев.

«Сейчас видна попытка перезагрузить ситуацию на этих территориях. Очень хочется надеяться, что 2018 год будет годом устойчивого развития», — выразил надежду эксперт.

По его мнению, «эта встряска в ПФО имеет плюсы и минусы. Плюсы — это борьба с коррупцией. Минусы — децентрализация региональной выправки. Видимо, считается, что сакральная власть в России только у одного человека — у президента РФ, а что касается региональной власти, то общим авторитетом региональной власти можно пожертвовать на нынешнем этапе».

«Такая ситуация предполагает серьезные кадровые обновления и новую точку отсчета. Предполагаю, что новой точкой отсчета станет 2018 год после выборов президента России», — резюмировал эксперт.