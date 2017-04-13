Красноярск, 13 апреля, 2017, 14:42 — ИА Регнум.



Департамент информационной политики администрации города Красноярска Хазрет Совмен в красноярском Дворце детства

В Красноярск с официальным визитом прибыл всемирно известный меценат, Почётный гражданин города Красноярска Хазрет Совмен. Почётного гостя на сибирской земле встретил глава города Красноярска Эдхам Акбулатов. По доброй традиции, бывая в столице края, известный меценат посетил Детский дом-лицей.

Дворец детства, как называют дом-лицей многие красноярцы, был спроектирован и построен в 2003 году на средства благотворительного фонда имени Хазрета Совмена. Содержание учреждения с момента его открытия и по настоящее время осуществляется на средства мецената. Как однажды сказал сам Хазрет Меджидович: «Детский дом-лицей — это часть моей жизни, очень светлая и милая сердцу». Поэтому не случайно, что меценат всегда в курсе подробностей жизни лицеистов, искренне радуется их успехам в учёбе, творчестве и спорте. А ребята при этом не упускают возможности показать ему свои достижения и всегда готовят к его приезду большой творческий концерт. Не стал исключением и сегодняшний день: для Хазрета Совмена ребята танцевали, пели, рассказывали стихи, играли на музыкальных инструментах.

Как отмечают сами лицеисты, перед выходом на сцену очень волнуются, ведь в зале — тот, на кого каждый из них равняется и искренне считает своим родным и близким человеком.

«Я живу здесь почти шесть лет и благодаря лицею, педагогам, которые здесь работают, я могу раскрыть себя со всех сторон. Огромное спасибо за всё Хезрету Меджидовичу, которого мы всегда очень ждём и скучаем», — отмечает воспитанница Детского дома-лицея Наталья.

А вот для Кати Бордачёвой сегодняшняя встреча с Хазретом Совменом стала первой: «Я была наслышана о лицее и очень хотела сюда попасть. Моя мечта сбылась в канун нового 2017 года. Когда зашла — с первых минут поняла, что мне здесь будет хорошо. Я была удивлена, какие здесь все добрые к людям».

На сегодня в доме-лицее обучается порядка 75 мальчишек и девчонок. Для них создана очень комфортная и уютная обстановка. Каждый воспитанник имеет возможность получить достойное образование, реализовать себя в спорте и творчестве. При этом каждый год в расписании ребят появляются новые разнообразные занятия.

«В этом году в лицее открылась телешкола, её ученики получили сертификаты и решили организовать первое в Красноярске детское телевидение, сейчас уже идёт процедура регистрации. Также в этом году в лицее появились научные кружки, где ребятишки разрабатывают свои проекты. Начала работу изостудия, в которой дети выполняют интересные задания и, что самое главное, уже есть хорошие результаты. Кроме того, были созданы две спортивные команды: хоккейная и футбольная», — рассказывает директор Детского дома-лицея Евгения Романенко, подчёркивая, что Хазрета Меджидовича они ждут не в гости, а к себе домой.

Обо всех новых проектах ребята сами рассказали Хазрету Совмену, в том числе, показали ему свою собственную телестудию. Кстати, с нами юные журналисты поделились секретом, что сейчас готовят для Хазрета Меджидовича свой первый полнометражный видеофильм. Таким творческим сюрпризом хотят поздравить создателя Детского дома-лицея с грядущим юбилеем.

«Когда мы ещё создавали проект будущего детского дома, я мечтал, чтобы для детей он стал по-настоящему родным, откуда, встав на крыло самостоятельности, пойдут в настоящую жизнь наши дети», — как-то отметил Хазрет Совмен.

За более чем 13 лет своей истории Детский дом-лицей дал десяткам воспитанников путёвку в жизнь. Что самое ценное — выпускники не теряют связи с родным домом и его педагогами и, конечно, всегда с особым чувством благодарности вспоминают человека, который подарил им веру в себя и дал почувствовать самое главное для любого ребенка: любовь, заботу и дружескую поддержку. И сегодня выпускники пришли в стены дома-лицея, чтобы поделиться с Хазретом Совменом своими успехами.

Михаил Корж, крепко пожав руку Хазрету Меджидовичу, рассказывает о своей жизни: «Я — военный. После выхода из лицея пошёл в армию, затем — военная служба по контракту. Спасибо вам за дом, в котором есть все блага для развития».

«Я окончила дом-лицей с золотой медалью, сейчас учусь в Опорном университете нашего региона. Я очень благодарю вас за то, что вы подарили нам детство и помогли стать людьми», — обратилась к меценату выпускница Олеся Булгакова.

Примечательно, что на встречу с Хазретом Совменом некоторые выпускники пришли уже со своими детьми. «Дом-лицей дал мне огромный шанс — стать хорошим человеком и завести свою семью. Амелия — это вторая доченька, получается, что она вторая внучка Хазрета Меджидовича», — сказала Алёна Омельченко, держа на руках трёхмесячную дочурку.

После общения с ребятами и экскурсии по дому-лицею Хазрет Совмен обратился к воспитанникам: «Я очень рад вас видеть именно в такой обстановке, мне очень приятно! Вы должны быть самыми лучшими! Так держать! Я хочу, чтобы вы мечтали и стремились к тому, что вы хотите добиться в жизни».

Добрые дела Хазрета Совмена известны каждому красноярцу, ведь они направлены на поддержку горожан и развитие столицы края в самых разных сферах. Современный, увенчанный атриумом детский сад в микрорайоне «Покровский», Храм Рождества Христова, возведённый на правобережье, реконструированная часовня на Караульной горе, возрождённый старейший парк имени 1 Мая, грандиозный Мемориальный комплекс в честь 70-летия Победы в Ленинском районе и беспрецедентный по своим масштабам парк имени 400-летия Красноярска в Советском районе — это лишь малая часть проектов, которые Хазрет Совмен сделал для красноярцев по собственной инициативе, от чистого сердца. Перечисленные объекты по праву являются достопримечательностями нашего города и, конечно, символами добра и милосердия человека, который ни на минуту не теряет связи с родным Красноярским краем и его столицей.