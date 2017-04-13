Севастополь, 13 апреля, 2017, 14:37 — ИА Регнум. В Севастополе запущена вторая очередь полигона твердых бытовых отходов площадью почти 5 га в Первомайской балке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского правительства 13 апреля.

Sevastopol.gov.ru Полигон ТБО в Севастополе

«Это дает городу возможность обеспечить складирование ТБО в строгом соответствии с нормами благоустройства и санитарными требованиями», — сказал врио губернатора Дмитрий Овсянников.

Он также отметил, что к 2018 году планируется начать рекультивацию отходов на действующем полигоне. Также будет определён региональный оператор ТБО, а в дальнейшем — проведён конкурс на строительство комплекса по сортировке и переработке мусора.

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По данным пресс-службы, введенная в строй вторая очередь складирования мусора на полигоне занимает площадь 4,78 га, проектный объем захоронения отходов составляет 13,5 млн кубометров. Ожидается, что ресурса новых площадок хватит на 12−15 лет, с учетом ежемесячного объема вывоза ТБО из Севастополя в 72 тыс. кубометров.

Добавим, что емкость и срок эксплуатации первой очереди полигона истекли в 2014 году, в 2016 году полигон был переполнен более чем в два раза от возможностей.