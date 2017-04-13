Пекин, 13 апреля, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Американский концерн Jeep выложил в сеть первые эскизы своей последней разработки — городского кроссовера Yuntu, что в переводе с китайского означает «облачная карта». Концепт разработан специально для китайского рынка, производитель не собирается экспортировать серийную версию за пределы КНР.

News.cheshi.com Jeep Yuntu

О новой разработке Jeep известно крайне мало. По неподтвержденным данным, сборка серийных моделей будет проходить на совместном предприятии Guangzhou-Fiat в китайской провинции Гуандун, пишет «Чэши синьвэнь».

Официальная премьера концепт-кара состоится на Международной автошоу в Шанхае, которое начнется 19 апреля. Ожидается, что Jeep Yuntu станет главным конкурентом Volkswagen Teramont, Ford Edge и Toyota Highlander.

Как отмечают эксперты, вероятнее всего, новинка будет оснащена 7-ступенчатой автоматической трансмиссией, недавно представленной Jeep. Стоимость Jeep Yuntu, по различным оценка, составит около 300 тыс. юаней за базовую комплектацию и 500 тыс. юаней за самую полную версию автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский автоконцерн Cherry представил обновленную версию городского кроссовера Tiggo 5. Автомобиль поступит в продажу на территории КНР уже во второй половине 2017 года.