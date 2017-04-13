Ставрополь, 13 апреля, 2017, 14:36 — ИА Регнум. В Ставропольском крае инвестиции в электросетевое хозяйство привели к снижению потерь электроэнергии на 1,47%. Объем вложений в эту отрасль в 2016 году составил 224 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минпроме региона.

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Энергетическая компания ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» перешла под управление Минпрома с 8 апреля 2016 года. За это время было реконструировано и построено 133,7 километров воздушных линий, 58 трансформаторных подстанций общей мощностью 14 Мегавольт-ампер. Такие данные озвучил министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Хоценко на коллегии министерства.

«Ставрополькоммунэлектро» приобрело 10 единиц специальной техники, проложило и реконструировало 3,2 километра кабельных линий, приобрело новую технику и оборудование, помещения для подразделений.

«В рамках проекта по установке автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии «нижнего уровня» из средств инвестиционной программы на 193 трансформаторных подстанциях смонтировано 24 тысячи приборов учёта с возможностью дистанционного снятия данных», — отметил министр.

В результате, за 2016 год потери в электросетях составили 15,84%, в то время как в 2015 году они были 17,31%.

Отметим, что ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» создано в Ставропольском крае в 1998 году. В состав предприятия входят электрические сети, расположенные в 36 населённых пунктах края, преимущественно — в районных центрах.

Почти на 10% перевыполнен показатель по снижению энергоёмкости валового регионального продукта, передали корреспонденту ИА REGNUM слова министра департамента по взаимодействию со СМИ ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Порядка 200 миллионов рублей АО «Ставропольские электрические сети» планирует вложить уже в 2017 году в модернизацию электросетей города Ставрополя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации краевой столицы. Напомним, в прошлом году в Ставрополе произошла целая серия аварий в электросетях.

Глава города Андрей Джатдоев отметил, что в 2017 году количество аварийных отключений электричества в Ставрополе уменьшилось на 18% по сравнению с 2016 годом. Вместе с тем, по его словам, ситуация в Ставрополе остается напряженной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, минувшей осенью в Ставрополе произошла серия аварий в электросетях. После этого принято решение о ликвидации с 1 января 2017 года производственного подразделения Ставропольские сети. Полномочия по передаче электрической энергии перешли собственнику сетей АО «Ставропольэнергоинвест».

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Кроме того, в краевой столице для предотвращения массовых отключений электроэнергии создается аварийная линейная площадка в Юго-западном районе. Она создана для оперативного реагирования на аварийные отключения. Кроме того, в густонаселенном районе Ставрополя также планируется создать отдельную линию связи с диспетчерскими службами теплосетей, чтобы не допустить в зимнее время аварийных остановок городских котельных.