Москва, 13 апреля, 2017, 14:23 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM

Эксперимент по улучшению медицинского обслуживания москвичей, предусматривающий закрепление терапевта за участком, на котором постоянно обслуживается небольшое количество пожилых людей с хроническими заболеваниями, удался, сообщил сегодня, 13 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения городской поликлиники № 175.

Уточняется, что эксперимент проводился в Москве в период 2015—2016 гг. В московских поликлиниках были созданы такие участки, на каждом и которых постоянно работал врач.

На каждом из этих участков — небольшая группа пожилых пациентов с хроническими заболеваниями. Такие условия позволяют терапевту работать индивидуально с каждым из больных: общаться с ним, назначать процедуры, госпитализацию.

«Эксперимент удался и сейчас внедряется в другие клиники. У нас уже около 60 тыс. пациентов изъявили желание перейти на эту систему», — заявил мэр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Собянин поддержал идею о запуске пилотного проекта «Московский врач» для получения объективной оценки профессионального уровня московских медиков.

Медработник, получивший статус «московский врач», будет иметь право на материальное стимулирование до 30% от должностного оклада.