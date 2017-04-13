Лавров: «Российскую карту» используют противники Дональда Трампа в США
Москва, 13 апреля, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что под давлением противников президента США Дональда Трампа Вашингтон вынужден обвинять Москву, не предъявляя при этом никаких доказательств.
Говоря о ситуации, когда новая администрация США стремится сформулировать свои подходы к международным делам, Лавров отметил неизбежность пауз в решении вопросов. «Конечно, этот процесс объективный, мы не пытаемся никого торопить», — сказал министр.
Он напомнил, что формулировка своей позиции и формирование команды — это задача администрации США. Этот процесс тоже далеко не завершен в Госдепартаменте США, добавил Лавров.
Помимо объективных, существуют и субъективные обстоятельства, они связаны с теми, кто намерен «всячески затруднить работу администрации Дональда Трампа в том числе и по вопросам отношений с Россией». Речь идет о том, чтобы помешать «залечить раны», нанесенные отношениям Москвы и Вашингтона администрацией Барака Обамы.
«Российскую карту используют во внутриполитической борьбе», — продолжил глава МИД РФ, назвав это «прискорбным». «Ни одного факта нет, хотя под напором противников Трампа Белый дом вынужден периодически делать какие-то заявления с голословными обвинениями в наш адрес», — заключил Лавров.
В качестве примеров он привел заявление высокопоставленного представителя Совета национальной безопасности Белого дома о якобы вмешательстве России в выборы президента Черногории и о причастности Москвы к некой информационной кампании, которая должна помочь «обелить» президента Сирии Башара Асада и уйти от ответственности за «химатаку» в Идлибе.