Москва, 13 апреля, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что под давлением противников президента США Дональда Трампа Вашингтон вынужден обвинять Москву, не предъявляя при этом никаких доказательств.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Говоря о ситуации, когда новая администрация США стремится сформулировать свои подходы к международным делам, Лавров отметил неизбежность пауз в решении вопросов. «Конечно, этот процесс объективный, мы не пытаемся никого торопить», — сказал министр.

Он напомнил, что формулировка своей позиции и формирование команды — это задача администрации США. Этот процесс тоже далеко не завершен в Госдепартаменте США, добавил Лавров.

Помимо объективных, существуют и субъективные обстоятельства, они связаны с теми, кто намерен «всячески затруднить работу администрации Дональда Трампа в том числе и по вопросам отношений с Россией». Речь идет о том, чтобы помешать «залечить раны», нанесенные отношениям Москвы и Вашингтона администрацией Барака Обамы.

«Российскую карту используют во внутриполитической борьбе», — продолжил глава МИД РФ, назвав это «прискорбным». «Ни одного факта нет, хотя под напором противников Трампа Белый дом вынужден периодически делать какие-то заявления с голословными обвинениями в наш адрес», — заключил Лавров.

В качестве примеров он привел заявление высокопоставленного представителя Совета национальной безопасности Белого дома о якобы вмешательстве России в выборы президента Черногории и о причастности Москвы к некой информационной кампании, которая должна помочь «обелить» президента Сирии Башара Асада и уйти от ответственности за «химатаку» в Идлибе.