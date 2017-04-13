И снова кредит: Волгоградская область занимает у банков 10,5 млрд рублей
Волгоград, 13 апреля, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Волгоградская область снова берет кредит. Средства, как следует из документов закупки, потребовались на финансирование дефицита областной казны и/или погашение государственных долговых обязательств региона, перепадет корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.
Всего на сайте госзакупок размещено 13 лотов. Восемь из них на сумму в 1 млрд рублей, остальные — на 500 млн рублей каждый. В общей сложности предполагается взять у кредитных организацией 10,5 млрд рублей.
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Доходы казны Волгоградской области вырастут на 2,8 млрд рублей
Срок займа, оговоренный в документации к конкурсу, — три года под 10,5% годовых.
Пользование миллиардными кредитами обойдется региональной казне по 315,3 млн рублей каждый, а за кредиты в 500 млн рублей власти заплатят по 157,65 млн рублей.
Искать желающего на предоставление займов областной комитет финансов, который выступает заказчиком госзакупок, планирует до 5 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, крупный кредит в 10 млрд рублей Волгоградская область уже взяла в начале 2017 года.
Согласно утвержденного в декабре 2016 года бюджета региона на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов доходы и расходы региональной казны обозначены в сумме 73,1 млрд рублей.