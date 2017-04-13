Мурманск, 13 апреля, 2017, 14:20 — ИА Регнум.



Mil.ru Моряки Северного флота на параде

Более 4,3 тысяч военнослужащих Северного флота примут участие 9 мая в военных парадах и торжественных шествиях, посвященных 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

«В состав парадных расчётов войдут представители всех видов сил Северного флота: экипажи надводных кораблей и подводных лодок, лётчики и воины ПВО, морские пехотинцы и мотострелки. Впервые в парадах в честь Великой Победы примут участие женщины-военнослужащие, — отметил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — Они пройдут торжественным маршем в Мурманске и в Североморске».

Как добавил Серга, военные парады и торжественные шествия состоятся в девяти городах и четырёх посёлках Мурманской и Архангельской областей, где дислоцированы войска и силы Северного флота. «Это города Мурманск, Североморск, Полярный, Гаджиево, Заозёрск, Оленегорск, Кандалакша, Заполярный Архангельск, Северодвинск, а также посёлки Печенга, Видяево, Никель, Нижнее Луостари», — пояснил представитель Северного флота.

Будет представлен Северный флот и на параде в Москве. По брусчатке пройдут морские пехотинцы Северного флота, которые участвуют в тренировках парадных расчётов в подмосковном Алабино.

Напомним, в 2016 году самый северный военный парад в честь празднования 71-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на архипелаге Новая земля. Как сообщало ИА REGNUM, тогда в мероприятии приняли участие военнослужащие авиационно-технической базы 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.