Вильнюс, 13 апреля, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Правительство Литвы решило продлить оказание помощи гражданам страны, лицам литовского происхождения и членам и семей, «которые хотят из небезопасных регионов Украины переехать в Литву». Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 13 апреля, в канцелярии правительства Литвы.

(сс) calflier001 Литовские Железные Дороги

«Прекрасно понимая нынешнюю ситуацию на Украине, мы готовы и дальше поддерживать эту страну. Мы обязаны гарантировать проживающим там нашим соотечественникам возможность безопасно вернуться на родину. Сегодняшняя ситуация на Украине говорит о том, что такая помощь им на самом деле необходима», — считает премьер Саулюс Сквернялис.

Уточнение и пополнение списка переселяемых лиц продлено до 31 декабря 2017 года.

За последние два года всего в Литву с Украины было переселено 140 человек (в 2016 году — 34, в 2015 году — 106).