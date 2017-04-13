Ярославль, 13 апреля, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов внес в облдуму поправки в закон «Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области». Текст законопроекта размещен на сайте заксобрания.

Олег Ненилин Капремонт в Ярославле

Поправки, в частности, регулируют порядок восстановления домов после аварий природного или техногенного характера. Миронов предлагает ликвидировать последствия этих аварий за счет средств фонда капремонта без включения домов в краткосрочную программу. Во фракции КПРФ в облдуме считают, что это может создать повод для злоупотреблений со стороны управляющих компаний."Коммунальные организации собирают большие деньги за текущий ремонт и содержание жилья и сейчас они плохо выполняют свои обязанности. А сейчас им предлагается дать такую возможность, когда последствия ненадлежащего исполнения своих обязанностей будут покрываться за счет средств фонда капремонта», — недоумевает член фракции Эльхан Мардалиев.В итоге, замечает депутат, проблемы УК «будут покрываться за счет других жителей». По его мнению, в случае принятия таких поправок необходимо обязать управляющие компании в дальнейшем компенсировать использованные средства.

По мнению бывшего директора фонда капремонта, депутата муниципалитета Ярославля Олега Ненилина, риска злоупотреблений со стороны управляющих компаний нет. Он отмечает, что многоквартирные дома исключаются из программы капремонта при износе от 70%, а их жильцы перестают платить деньги за капремонт.

«К тому же жители же домов, страдающих от чрезвычайных ситуаций, являются такими же плательщиками взносов на капремонт», — добавил Олег Ненилин.