Москва, 13 апреля, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень в интервью газета «Известия» заявил, что в 2017 году по количеству выданных в России ипотечных кредитов может быть поставлен рекорд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

По его словам, в 2016 году этот показатель вырос на 25%, ипотечных кредитов было выдано почти на 1,5 трлн рублей. «Думаю, что этот год по объему ипотечного кредитования может стать рекордным, ипотека будет расти», — сказал Мень.

В марте 2017 года после снижения количества выданных кредитов в январе-феврале рост составил 26% к уровню 2017 года. «По предварительным данным АИЖК, в I квартале выдано 324 млрд рублей ипотечных кредитов — это столько же, сколько было выдано за аналогичный период прошлого года», — пояснил Мень.

Всего за 10 лет с помощью ипотеки свои жилищные условия улучшили 6 млн семей. Из них около 2,5% просрочили ипотеку, что является одним из самых низких показателей в мире. Причина низкого процента просрочки в том, что в России к жилью у людей особое отношение.

«Люди готовы чем-то поступиться, но что касается жилья, они идут на этот шаг обдуманно», — заключил Мень.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным социологов, большинство жителей России пока не планируют улучшать свои жилищные условия (77%). Каждый пятый гражданин (21%) планирует улучшить жилищные условия в ближайшие три года.

При этом ипотеку готовы взять 36% из них: 29% готовы оформить ее под залог жилья и 7% собираются подать заявку на социальную ипотеку. Интерес к ипотечным кредитам остается на уровне 2016 года (28% планировали взять ипотеку под залог и 6% рассматривали социальную ипотеку в 2016 г.).