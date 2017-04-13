Ярославль, 13 апреля, 2017, 14:42 — ИА Регнум. В 1 квартале 2017 года в Ярославской области перед частным бизнесом погашена кредиторская задолженность по исполненным государственным контрактам в сумме более 1 млрд руб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Yarprok.ru Прокуратура Ярославской области

«Мы за первый квартал внесли 18 представлений, в результате чего правительство области, администрации муниципальных районов, государственные и муниципальные учреждения выплатили 1 млрд 600 млн рублей. Из них один миллиард заплатило правительство области и государственные учреждения. Сложность в том, что за несвоевременную оплату нет никакой административной ответственности. Наказать можно только за неправильное оформление договоров. По закону рассчитаться по государственным и муниципальным контрактам с субъектами малого предпринимательства должны в течение 30 дней, и именно этот срок должен быть прописан в договорах. Но зачастую был установлен больший. Мы это отслеживали и реагировали. Было много договоров, которые после нашего вмешательства были исправлены» , — сказала корреспонденту ИА REGNUM прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Яросламвской областной прокуратуры Наталья Новожилова.

ИА REGNUM ранее неоднократно писало о проблеме задолженности бюджетов разных уровней перед бизнесом в Ярославской области. 19 апреля совещание на эту тему в Ярославле проведет генпрокурор Юрий Чайка.

«Проблема несвоевременной оплаты по муниципальным и государственным контрактам стоит остро. На федеральном уровне сейчас разрабатывает законопроект, который бы четко ставил сроки оплаты выполненных работ. Трудно сказать, на сколько задерживают оплату в Ярославской области. К нам в 2016 году лишь один раз обратился предприниматель, которому государство было должно 60 миллионов рублей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Ярославского регионального отделения «Опоры России» Сергей Выржиковский.