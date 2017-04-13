Российским пользователям открыли доступ к ранее запрещенным порносайтам
Москва, 13 апреля, 2017, 14:03 — ИА Регнум.
Доступ к порносайтам Pornhub и XHamster оказался открытым для российских пользователей.
В частности, на Pornhub доступна международная версия pornhub.com, а версия pornhub.ru — заблокирована.
Напомним, Pornhub был запущен в Монреале. Офисы находятся в США и Великобритании.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, одни из самых посещаемых порносайтов мира Pornhub и и YouPorn были заблокированы Роскомнадзором в сентябре 2016 г. Их включили в единый реестр запрещенной информации.
На следующий день после закрытия Pornhub предложил Роскомнадзору сделку: снять блокировку в обмен на создания для организации премиум-аккаунта.
Роскомнадзор отказался. «Извините, мы не на рынке, и демография — это не товар», — заявил представители ведомства.
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