Москва, 13 апреля, 2017, 14:03 — ИА Регнум.



Gabcytes.lt Жизнь интереснее...

Доступ к порносайтам Pornhub и XHamster оказался открытым для российских пользователей.

В частности, на Pornhub доступна международная версия pornhub.com, а версия pornhub.ru — заблокирована.

Напомним, Pornhub был запущен в Монреале. Офисы находятся в США и Великобритании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одни из самых посещаемых порносайтов мира Pornhub и и YouPorn были заблокированы Роскомнадзором в сентябре 2016 г. Их включили в единый реестр запрещенной информации.

На следующий день после закрытия Pornhub предложил Роскомнадзору сделку: снять блокировку в обмен на создания для организации премиум-аккаунта.

Роскомнадзор отказался. «Извините, мы не на рынке, и демография — это не товар», — заявил представители ведомства.

Читайте также: Крупнейший порнотрекер России заблокирован Роскомнадзором