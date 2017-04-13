Кострома, 13 апреля, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Во всех загородных лагерях Костромской области началась подготовка к летнему сезону. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, сейчас в них идут ремонты, которые полностью завершатся к 20 мая

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

По данным департамента по труду и социальной защите населения Костромской области, в 2017 году на подготовку загородных лагерей отдыха и оздоровления детей из областного бюджета было выделено 20 млн рублей.

Детский оздоровительный лагерь имени Юрия Беленогова получил дополнительно четыре миллиона рублей из федерального бюджета по программе «Доступная среда». На эти средства в лагере будут установлены пандусы, поручни, специальный душ, будут асфальтированы дорожки для инвалидов-колясочников, оборудована спортивная площадка с тренажерами для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В загородных лагерях разрабатывают тематические программы — в них будут смены, посвященные году экологии, спорту, профориентации и патриотизму.

Особое внимание уделяется подбору квалифицированного персонала. К работе вожатыми привлекаются студенты Костромского государственного университета и Галичского педагогического колледжа.

Первые смены в лагерях начнутся 26 мая. Планируется, что в них отдохнут и поправят свое здоровье более 40 тысяч детей.