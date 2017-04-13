Вильнюс, 13 апреля, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Более короткое время продажи алкоголя, повышение возрастного ценза, четкое определение рекламы алкоголя и ее запрет — такие решения уже подписаны правительством Литвы и переданы для утверждения в парламент, сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 апреля, в канцелярии кабинета министров Литвы.

Wpapers.ru Зелёный всплеск

Согласно статистике, в Литве алкоголь потребляется гораздо в больших количествах, чем в других странах ЕС, по этому фактору Всемирная организация здравоохранения признала ее проблемной — по потреблению алкоголя на душу населения страна уже не одно десятилетие входит в первую тройку в мире.

С помощью новых поправок планируется время продажи алкоголя сократить еще больше: с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — с 10:00 до 15:00. Между тем порядок торговли алкоголем в заведениях общепита не изменится. Подчёркивается, что, как и ранее, по вечерам и ночам выносить алкоголь из заведений общепита будет запрещено.

Планируется повысить возрастной ценз, то есть алкоголь будет запрещено продавать лицам до 20 лет. А лица до 20 лет в свою очередь не смогут его употреблять и иметь при себе.

Отныне муниципальным учреждениям будут предоставлены полномочия самим решать вопрос торговли алкоголем во время общественных мероприятий. Также у самоуправлений будет право ограничивать время торговли алкоголем, устанавливать конкретные территории, где можно будет торговать алкоголем во время общественных мероприятий.

В ходе подготовки поправок к закону учитывалось еще одно широко распространенное явление — когда водители такси оказывают нелегальную услугу и привозят клиентам алкогольные напитки. В законопроекте говорится, что водителям такси в рабочее время запрещено держать при себе и перевозить алкогольные напитки.

Будет полностью запрещена реклама алкоголя.