Пекин, 13 апреля, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Крупнейший китайский автопроизводитель Cherry официально представил обновленную версию популярного городского кроссовера Tiggo 5. Новинка поступит в продажу на территории КНР во второй половине 2017 года.

Car.autohome.com.cn Tiggo 5

Новый Tiggo 5 стал на несколько сантиметров длиннее своего предшественника. Физические размеры новинки — 4338/1830/1645 мм при колесной базе 2630. Удлинение кузовов является последней тенденцией среди китайских автопроизводителей, ряд европейских концернов также последовал данному тренду и выпустил специальные версии популярных в КНР седанов и внедорожников с удлиненным кузовом, пишет «Тайпин цичэ».

Новинка от Cherry будет оснащена 1,5-литровым турбированным мотором, мощность которого составляет 152 л.с. В зависимости от комплектации Cherry Tiggo 5 получит 5-ступенчатую автоматическую трансмиссию или 6-ступенчатую «механику».

Стоимость новинки будет варьироваться в пределах 90−150 тыс. юаней. Точный перечень комплектаций и их стоимость станет известен позднее.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский автоконцерн Zotye сообщил об успешном производстве первой партии внедорожников Zotye T700 — нового флагмана автомобильной марки.