Мурманск, 13 апреля, 2017, 13:52 — ИА Регнум.



Canal3.md Деньги

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заработала в 2016 году 4 млн 175 тысяч рублей. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, свидетельствуют данные, обнародованные на сайте регионального правительства.

В собственности у Ковтун находится квартира, расположенная на территории России, площадью 62,7 кв. метра. В графе «Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании» значится квартира площадью 115,5 кв. метра, которую Ковтун делит с супругом. Транспортные средства на имя губернатора не зарегистрированы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года декларированный годовой доход губернатора Мурманской области составил 3 миллиона 852 тысячи рублей.

В 2014 году доход губернатора Мурманской области был больше: тогда Ковтун задекларировала более 5 миллионов рублей. Также в собственности у главы заполярного правительства был земельный участок площадью 685 кв. метра.

На своей итоговой пресс-конференции, которая состоялась в конце 2016 года, Марина Ковтун заявила о том, что получает в качестве зарплаты почти 300 тысяч рублей ежемесячно.