Анкара, 13 апреля, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара предложит «окончательную» сделку ЕС по безвизовому режиму после конституционного референдума, сообщает Anadolu.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Турецкий флаг

«Мы сделаем наше окончательное предложение для ЕС после 16 апреля», — подчеркнул Чавушоглу.

«Тогда мы будем решать, как нам действовать. Мы должны получить безвизовый режим. Это часть последнего миграционного соглашения, которое мы подписали», — добавил министр.

Миграционная сделка ЕС-Турция была заключена в марте 2016 года, тем не менее ряд обязательств ЕС до сих пор не выполнил, в том числе о предоставлении безвизового режима с Шенгенской зоной.

С точки зрения Европейской комиссии, отчет которой опубликован в марте, Турция для получения безвизового режима должна выполнить ряд условий, в частности изменить законодательство. Анкара исключила любой пересмотр собственных законов.

Напомним, 16 апреля в Турции пройдет референдум по поводу изменения конституции страны, если граждане страны поддержат пакет поправок к главному документы страны, то власть президента будет значительно усилена.