Киев, 13 апреля, 2017, 13:48 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Украины

Министерство обороны Украины и члены Конгресса США обсудили возможность поставок на Украину оружия, заявил глава оборонного ведомства Украины Степан Полторак на своей странице в Facebook.

13 апреля состоялась встреча министра обороны Украины Степана Полторака и членов Комитета по вопросам Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

По словам Полторака, в ходе встречи были обсуждены вопросы военной реформы на Украине и предоставление ей оружия, а также ход военного конфликта в Донбассе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина регулярно поднимает вопрос о поставках летального оружия на встречах с иностранными партнерами.

Пока Запад не торопится поставлять оружие Украине, понимая, что это может привести к дальнейшей эскалации военного конфликта в Донбассе. Вместо этого Европа и США требуют от Украины соблюдения минских договоренностей и начала мирных переговоров.

Так, посол США на Украине Мари Йованович заявляла, что если Украина откажется от выполнения Минских соглашений, то Запад откажется от поддержки «незалежной».

Тем не менее военную помощь Украине многие западные страны все же оказывают.

Канада уже третий год продолжает операцию Unifier по предоставлению Украине военных инструкторов.

Литва в 2015—2016 годах поставила Украине 150 тонн боеприпасов, а также 146 пулеметов советского образца.

А США до 30 сентября 2017 года выделят на военные нужды Украины $150 млн.