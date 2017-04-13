Санкт-Петербург, 13 апреля, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Угроза потери самостоятельности Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) в случае ее слияния с Российской государственной библиотекой (Москва) снята: административного объединения двух крупнейший российских библиотек не будет. Об этом 13 апреля сообщил журналистам генеральный директор РНБ Александр Вислый.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российская государственная библиотека им. Ленина

В настоящий момент решает вопрос создания единого электронного каталога двух книгохранилищ и возможности введения единого электронного билета.

Напомним, речь об объединении РНБ и РГБ зашла после того, как руководители двух библиотек предложили главе правительства Дмитрию Медведеву рассмотреть вопросы интеграции библиотек. Эта инициатива вызвала волну протестов в Санкт-Петербурге. Против слияния РНБ и РГБ официально выступило Законодательное собрание Петербурга, а также ученые, преподаватели, библиотекари, библиографы, писатели, журналисты и филологи. Был создан общественный комитет спасения Российской национальной библиотеки.

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Как заявил сегодня Александр Вислый, отказ от идеи юридического слияния двух библиотек — свершившийся факт, но он не отменяет необходимости интеграции электронных ресурсов, облегчающей пользователям поиск нужных источников информации. Единый электронный каталог РНБ и РГБ планируется открыть к лету 2017 года. «Он будет включать всю информацию, которая есть в РГБ и РНБ. Общий объем — примерно 15 миллионов записей», — цитирует Вислого агентство «Интерфакс».

В будущем РНБ и РГБ хотят ввести единый электронный билет для читателей. Кроме того, РНБ будет добиваться для себя права на обязательный электронный экземпляр любой издаваемой в России книги. Сейчас таким правом обладает только РГБ.

«Мы выступаем за то, чтобы читатели РНБ получали доступ к электронному изданию наравне с читателем РГБ. Более того, все библиотеки России должны получать этот обязательный электронный экземпляр», — заявил Александр Вислый.