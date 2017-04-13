Самара, 13 апреля, 2017, 13:57 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Михаил Бабич

В Приволжском федеральном округе вторую неделю идет рокировка в губернаторском корпусе — сначала Удмуртия, потом Марий Эл, где на руководителей регионов Александра Соловьева и Леонида Маркелова возбудили уголовные дела. Доверие президента РФ было оказано главе Мордовии: вчера, 12 апреля, Владимир Путин встретился с Владимиром Волковым и назначил его врио до сентябрьских выборов. На этом фоне напряжённости и неопределённости проходит визит полномочного представителя в ПФО Михаила Бабича в Самарский регион, где элита ожидает скорой отставки губернатора Николая Меркушкина, сообщает ИА REGNUM.

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Глава области Николай Меркушкин встретил Михаила Бабича в международном аэропорту Курумоч. По информации пресс-службы аппарата Михаила Бабича, официальная цель его визита в регион — провести заседание Общественного совета ПФО на тему повышения роли институтов общественного контроля в мониторинге общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионах округа.

В планах полпреда также посетить объекты строительства и реконструкции в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года. Михаил Бабич уже осмотрел новый аэровокзальный комплекс и посетил площадку, где строится новая аварийно-спасательная станция, отвечающая за безопасность второй взлетно-посадочной полосы.

Как сообщало ИА REGNUM, политологи прочат отставку 65-летнему губернатору Самарской области Николаю Меркушкину. Акции протеста пенсионеров против отмены социальных льгот сильно повлияли на позиции губернатора — он значительно ослабевает в рейтинге АПЭК (80-е место, минус 11 пунктов), вероятность его отставки вновь возрастает. Высказывания и действия Николая Меркушкина после протестных акций 26 марта были негативно восприняты в регионе, заявил ИА REGNUM руководитель АПЭК Дмитрий Орлов.

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Николай Меркушкин родился 5 февраля 1951 года в селе Новые Верхиссы Мордовской АССР. В сентябре 1995 года был избран главой Мордовии, в 2010 году утверждён на этом посту на пятый срок.

10 мая 2012 года президент России Владимир Путин принял отставку Николая Меркушкина с поста главы республики Мордовия и назначил его исполняющим обязанности губернатора Самарской области, а 12 мая 2012 года внёс в Самарскую губернскую думу кандидатуру Меркушкина для наделения его полномочиями губернатора региона. Самарская губернская дума в этот же день утвердила Николая Меркушкина на пост губернатора.

6 июня 2014 года, за три месяца до единого дня голосования, Николай Меркушкин по собственному желанию ушёл в отставку и был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области, выдвинув свою кандидату на выборах губернатора Самарской области, по итогам которых одержал победу, получив 91,35% голосов.

Напомним, 4 апреля задержан и этапирован в Москву глава Удмуртии Александр Соловьев, вместо него назначен Александр Бречалов. 6 апреля глава Марий Эл Леонид Маркелов попросился в отставку, которую одобрил президент РФ Владимир Путин. Врио Марий Эл назначен Александр Евстифеев. 12 апреля Путин назначил главу Мордовии Владимира Волкова врио. Сегодня, 13 апреля, СКР сообщил, что на Маркелова возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

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По данным следствия, Маркелов, занимая должность главы Марий Эл, получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Фигуранты уголовного дела были задержаны в ходе совместных следственно-оперативных мероприятий, проведенных Следственным комитетом РФ во взаимодействии с ФСБ России. Сегодня проводятся обыски. В ближайшее время следствие планирует предъявить фигурантам обвинения и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.