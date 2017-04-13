Ереван, 13 апреля, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Пока премьер-министр Армении и главный агитатор правящей Республиканской партии Армении (РПА) в предвыборной гонке Карен Карапетян обещает в ближайшие годы привлечь в Армению инвестиции в размере $3,2 миллиарда, из которых $850 миллионов уже в этом году, в армянских СМИ появляются подробности деятельности однопартийцев Карапетяна, в результате которой инвестиционный климат в стране явно не улучшается.

Photolure Президент Армении Серж Саргсян награждает Самвела Алексаняна (справа) государственной наградой

На днях один из армянских новостных сайтов сообщил, что депутат от РПА Самвел Алексанян — один из кандидатов партии власти, набравший наибольшее число голосов на прошедших 2 апреля парламентских выборах, оказался в чёрном списке посольства США в Армении за подделку и экспорт в Ирак алкогольных напитков ряда известных американских брендов. По данным издания, об этом узнало посольство США в Ираке и осведомило своих коллег в Армении, после чего Алексаняна строго предупредили, чтобы он больше не ударял по американским бизнесменам.

Эту информацию косвенно подтвердили в диппредставительстве США в Армении.

«Мы не подтверждаем, опровергаем или обсуждаем действия отдельных лиц. Тем не менее мы придаем большое значение защите прав интеллектуальной собственности, например, товарному знаку или бренду. Несмотря на некоторый прогресс в области защиты прав интеллектуальной собственности в Армении, по-прежнему необходимо улучшить механизмы правоприменения», — отметили в пресс-службе посольства США в ответ на запрос газеты «Айкакан жаманак», поинтересовавшейся о том, действительно ли диппредставительство предупредило Самвела Алексаняна.

В посольстве США считают, что незащищённость права интеллектуальной собственности препятствует иностранным инвестициям в Армении. «Важно, чтобы правительство укрепило механизмы правоприменения, а народ Армении придавал важность защите интеллектуальной собственности», — отмечается в сообщении посольства США.

Изданию стало известно, что экспортируемые в Ирак поддельные виски своим дизайном похожи на американские виски «Jack-Daniels» и «Jim Beam».

«У депутата-бизнесмена Самвела Алексаняна действительно есть основания гордиться. Он — один из рейтинговых кандидатов, набравших наибольшее число голосов на парламентских выборах 2 апреля, и родная партия не может не оценить его крупный вклад в дело победы. Однако героизм Алексаняна, похоже, высоко ценится только на территории нашей страны, поскольку, например, у посла США в Армении совершенно другие представления о нем и его репутации», — пишет по этому поводу одно из армянских изданий.

По данным сайта 1in. am, депутат парламентской фракции РПА, предприниматель Самвел Алексанян экспортирует водку и виски армянского производства в иракский Курдистан, откуда часть товара на ослах доставляется в Иран. С этой целью, по данным издания, бизнесмен приобрёл 2000 животных.

По сведениям источника, так как доставка товара в Ирак обходится довольно дорого, Алексанян решил построить завод в Курдистане, где пользуется покровительством президента Иракского Курдистана Масуда Барзани. После того, как завод будет готов, из Армении в столицу Курдистана Эрбиль, где и строится завод, будет экспортироваться сырье, и водка с виски будут разливаться уже на месте.

Следует отметить, что по странному стечению обстоятельств недавно в Армении принято решение об открытии в Эрбиле консульства Армении.

В ноябре 2016 года тема армянского алкоголя в Ираке оказалась в эфире телеканала Foxnews. Автор сюжета рассказывает, что контрабандой алкоголя из Иракского Курдистана в Иран занимаются в основном местные жители. По данным телеканала, в месяц от пуль иранских пограничников или от мин погибают до 15 человек.

«Спрос на алкоголь в Иране неуклонно растет, поскольку он был объявлен вне закона после революции 1979 года.

Большая часть алкоголя для контрабанды закупается оптом из Армении. Водка Absolut, виски Johnnie Walker и поддельный Grey Goose являются самыми популярными брендами. После того, как алкоголь через территорию Курдистана доставляется в Исламскую Республику, его цена возрастает в три раза», — отмечает американский телеканал.

О производстве виски в Армении стало известно в первой половине 2016 года, когда Национальная статистическая служба опубликовала, что в январе-мае 2015 года было произведено 298,3 тыс. литров виски. Между тем с января по апрель 2014 года производство виски в Армении не зафиксировано.

Алексанян уже оказывался в центре международных скандалов из-за производства фальшивого алкоголя. Так, Украина грозилась запретить импорт армянского коньяка и наложить вето на вход Армении во Всемирную торговую организацию из-за подделки Алексаняном украинской водки. Ещё один скандал был связан с входом на армянский рынок известной французской торговой сети Carrefour.

По сведениям армянской прессы, используя свои хорошие отношения с крупным российским предпринимателем Самвелом Карапетяном (Карапетян крестил детей Алексаняна), Алексанян смог не допустить открытия в крупнейшем торговом центре в Армении Dalma Garden Mall (входит в группу «Ташир») гипермаркета Carrefour. И это несмотря на то, что гарантии французской стороне давались на государственном уровне. Вместо Carrefour, в торговом центре российского бизнесмена открылся супермаркет «Ереван Сити», принадлежащий Алексаняну.