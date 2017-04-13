Екатеринбург, 13 апреля, 2017, 13:40 — ИА Регнум. В Свердловской области контрольному департаменту регионального министерства строительства предстоит проинспектировать все строящиеся объекты системы образования. Соответствующее поручение дал в ходе заседания правительства глава региона Евгений Куйвашев, сообщил департамент информационной политики губернатора корреспонденту ИА REGNUM.

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Под особым контролем затянувшаяся стройка детского сада в Сагре. «Работы в установленный срок не выполнены. Контрольному департаменту необходимо выехать в территорию, проанализировать ситуацию и направить отчет в Счетную палату. Нужно проанализировать работу подрядчиков, как они смогут выполнить поставленные задачи», — сказал Евгений Куйвашев.

В ходе заседания министр строительства Свердловской области Михаил Волков пояснил, что в Шалинском городском округе детские сады, которые нужно было сдать в первом квартале 2017 года, также пока не достроены, сообщает издание Znak.com.

Также на заседании обсуждался вопрос строительства новых школ, для последующего перевода образовательного процесса в одну смену. В 2017 году на эти цели выделено более 1,7 млрд рублей. Это позволит достроить три школы в Екатеринбурге, школу №14 в Полевском, а также продолжить реконструкцию школы №3 в Верхней Пышме. Всего в 2017 году работы предусмотрены на 12 объектах.

Отметим, что в Свердловской области на данный момент 16% учащихся посещают школу во вторую смену и это более 76 тыс. детей. Всего в 2017 году школы посещают почти полмиллиона учащихся.

Напомним, что в Свердловской области ранее уже были инциденты, связанные с задержкой введения в эксплуатацию детских садов. Так в марте 2016 года состоялась торжественная церемония открытия нового детского сада на 150 мест в Тугулымском городском округе. Однако фактически в новый детский сад дети пошли только 1 сентября и только в группы краткосрочного пребывания с 9 до 12 часов.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что была проведена проверка, по итогам которой были возбуждены несколько административных дел в отношении виновных лиц и организаций. Также материалы были направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц. В итоге было возбуждено уголовное дело по подозрению в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ).