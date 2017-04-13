Москва, 13 апреля, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал выводы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о том, что Россия не приняла достаточных мер для предотвращения теракта в Беслане, где 1 сентября 2004 года террористами была захвачена школа с детьми.

Echr.coe.int Родственники погибших и пострадавших при теракте в школе Беслана в ЕСПЧ

По словам Пескова, такой вывод неприемлем. «Нам невозможно согласиться с такой формулировкой — стране, которая неоднократно подвергалась атакам террористов», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он напомнил о росте списка стран, которые подверглись атакам террористов. Список растет, к сожалению, сказал Песков. «Поэтому такие формулировки, конечно, для той страны, которая подверглась нападению, являются абсолютно неприемлемыми», — подчеркнул Песков, пояснив, что выводы суда о том, что власти РФ могли «минимизировать» последствия атаки террористов, являются «чисто теоретическими».

Говоря о том, будет ли Москва выполнять постановление ЕСПЧ о присуждении почти 3 млн евро компенсаций заявителям, Песков отметил, что будут предприняты «все необходимые правовые действия, связанные с этим решением».

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение в пользу родственников погибших и пострадавших при теракте в школе Беслана, согласно которому Россия обязана выплатить почти €3 млн.

Общее число истцов составило 409 человек, среди них бывшие заложники и их родные. Всего в суд поступило семь исков. В заключении суда говорится, что власти РФ не предприняли необходимых мер, которые бы позволили расследовать обстоятельства террористической атаки и причины гибели заложников.

Также в ходе спецоперации по освобождению заложников властям не удалось минимизировать риски, считают в ЕСПЧ. Кроме того, спецслужбы России располагали данными о подготовке теракта, указано в документе.

Жертвами захвата школы №1 города Беслана (Северная Осетия) 1 сентября 2004 года стали 334 человека, в том числе 186 детей. Всего боевики взяли в заложники более 1,1 тыс. человек.