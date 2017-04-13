Симферополь, 13 апреля, 2017, 13:30 — ИА Регнум. В Крыму сотрудники правоохранительных органов проводят операцию по задержанию предполагаемых боевиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики 13 апреля, мероприятия проходят в Бахчисарайском районе.

(сс) George Hodan Арест

«Плановые мероприятия направлены на выявление и задержание лиц, причастных к деятельности запрещенной в России организации», — уточнили в правоохранительном ведомстве.

Сотрудники МВД по Республике Крым действуют во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами. Стражи порядка изымают литературу экстремисткой направленности.

По словам руководителя пресс-службы МВД по Крыма Ольги Кондрашовой, члены организации попытались оказать сопротивление полиции. Одному из стражей порядка пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух, пишет газета «Новый Крым». Отмечается, что при этом никто не пострадал.

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По информации источника, речь идёт о задержании членов экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ходе спецоперации были задержаны несколько человек.

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация по ликвидации ячейки экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводилась сотрудниками крымского УФСБ в городе Бахчисарай и в январе 2017 года.

Добавим, что за 2016 год в Крыму были задержаны 11 человек, подозревающихся в связях с экстремистами.