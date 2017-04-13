Черкесск, 13 апреля, 2017, 14:14 — ИА Регнум.



Ольга Заузанова ИА REGNUM Встречают!

На железнодорожный вокзал столицы Карачаево-Черкесии сегодня, 13 апреля, прибыл поезд «Победа». Ретро-состав времен Великой Отечественной войны встречали сотни жителей Черкесска. Среди них ветераны войны и тыла, представители органов власти, юнармейцы, студенты и школьники, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Ветераны

Ольга Заузанова ИА REGNUM Есть что вспомнить

Подвижной состав сформирован из двух паровозов, крытых товарных вагонов (теплушек), платформ для перевозки военной техники, а также салона-вагона. Вся эта техника является частью экспозиции музея истории Северо-Кавказской железной дороги.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Военный паровоз

Ольга Заузанова ИА REGNUM Солдаты вернулись с фронта

Один из паровозов, который был выпущен еще в 1935 году, участвовал в битве за Сталинград. Его машинист рассказал, что при реставрации с паровоза снимали самодельные заплатки, которыми во время войны наспех заделывались пробоины от снарядов и пуль.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Военная агитбригада

Ольга Заузанова ИА REGNUM Артисты агитбригады

Салон-вагон был построен в 30-е годы в Новороссийске. На нем передвигался во время войны командующий Северо-Кавказского военного округа.

На поезде «Победа» прибыла в Черкесск агитбригада, в составе которой творческие коллективы Дворца культуры железнодорожников станции Ростов-Главный и Ростовского государственного университета путей сообщения. Они представили театрализованное представление с песнями и танцами времен войны.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Машиниста встречали цветами

Ольга Заузанова ИА REGNUM Жители приветствуют ретро-состав

Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны со слезами на глазах смотрели представление, вспоминая тяжелые военные годы и свою молодость. Молодежь с интересом осматривала железнодорожную технику военных лет, фотографировалась на фоне паровоза и всего состава.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Победа!

На вокзальном перроне была разбита палатка, армейские кашевары варили военный обед в полевой кухне. Все пришедшие в этот день на вокзал могли отведать солдатской каши с дымком.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Юнармейцы

Стоит отметить, что такой замечательные праздник устроило для жителей Карачаево-Черкесии руководство Северо-Кавказской железной дороги. Акция поезд «Победа» проводится уже в седьмой раз. В преддверии 9 мая исторический состав курсирует по городам Юга России и Северного Кавказа.