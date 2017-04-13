В прошлое на поезде «Победа»: в Карачаево-Черкесию прибыл ретро-состав
Черкесск, 13 апреля, 2017, 14:14 — ИА Регнум.
На железнодорожный вокзал столицы Карачаево-Черкесии сегодня, 13 апреля, прибыл поезд «Победа». Ретро-состав времен Великой Отечественной войны встречали сотни жителей Черкесска. Среди них ветераны войны и тыла, представители органов власти, юнармейцы, студенты и школьники, передает корреспондент ИА REGNUM.
Подвижной состав сформирован из двух паровозов, крытых товарных вагонов (теплушек), платформ для перевозки военной техники, а также салона-вагона. Вся эта техника является частью экспозиции музея истории Северо-Кавказской железной дороги.
Один из паровозов, который был выпущен еще в 1935 году, участвовал в битве за Сталинград. Его машинист рассказал, что при реставрации с паровоза снимали самодельные заплатки, которыми во время войны наспех заделывались пробоины от снарядов и пуль.
Салон-вагон был построен в 30-е годы в Новороссийске. На нем передвигался во время войны командующий Северо-Кавказского военного округа.
На поезде «Победа» прибыла в Черкесск агитбригада, в составе которой творческие коллективы Дворца культуры железнодорожников станции Ростов-Главный и Ростовского государственного университета путей сообщения. Они представили театрализованное представление с песнями и танцами времен войны.
Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны со слезами на глазах смотрели представление, вспоминая тяжелые военные годы и свою молодость. Молодежь с интересом осматривала железнодорожную технику военных лет, фотографировалась на фоне паровоза и всего состава.
На вокзальном перроне была разбита палатка, армейские кашевары варили военный обед в полевой кухне. Все пришедшие в этот день на вокзал могли отведать солдатской каши с дымком.
Стоит отметить, что такой замечательные праздник устроило для жителей Карачаево-Черкесии руководство Северо-Кавказской железной дороги. Акция поезд «Победа» проводится уже в седьмой раз. В преддверии 9 мая исторический состав курсирует по городам Юга России и Северного Кавказа.