Чебоксары, 13 апреля, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Поволжье вторую неделю подряд сотрясают кадровые события в губернаторском корпусе — идут задержания, аресты, отставки и переназначения. Эксперты считают, что это связано не только с президентскими выборами-2018, но и с тем, что Поволжье с национальными республиками исторически является «принципиально важной» территорией для страны. Округ станет показательным и предупреждающим для других регионов и губернаторов, которых будут «кидать на вилы» «даже после ухода с поста». Такое мнение высказали в беседе с корреспондентом ИА REGNUM чувашские политики.

(сс) CWitte Шахматы

Решение в отношении глав регионов, в том числе аресты и уголовные дела — «конечно, политика федерального уровня, которая сейчас связана с предстоящей выборной президентской кампанией». За счёт этого Кремль решает ряд задач, говорит лидер фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Чувашии Игорь Моляков. По его мнению, первая задача касается «облика власти в глазах населения».

«Московская, кремлёвская власть таким образом показывает свою решимость, что не бездельничает, активна, следит за ситуацией, поэтому осуществляет аресты. А население пребывает в таком древнем, старом представлении о власти: вот есть царь, есть московская власть, а вот есть на местах некоторые безобразные люди, которые занимаются поборами и взятками. Вторая задача — показать всем остальным руководителям регионов, чтобы они не дремали, потому что если пойдёт критика за то, что не все майские указы президента выполнены, то всегда можно указать на нерадивых губернаторов. И третий момент: это очень удобный ответ на вопрос о том, куда в регионах исчезают деньги, в том числе выделяемые из федерального бюджета», — полагает парламентарий.

Игорь Моляков также считает, что «в политическом плане власть будет усиливать эффект за счёт таких задержаний и отстранения от должностей руководителей высшего звена»: «Поэтому еще какая-то часть чиновников будет арестована, будут возбуждены уголовные дела. Это отслеживается очень чётко. И специалисты очень хорошо смотрят, как реагирует на эти действия население. И здесь делается всё дозированно, выдерживая баланс: Соловьева задержали, Волкова фактически переназначили, Маркелов ушёл добровольно и его заподозрили во взяточничестве».

Справорос отмечает, что «сейчас для руководителей регионов наступил очень сложный, трагический момент»: «В России, когда чувствовали, что растёт социальное напряжение, кидали бояр на вилы. И сейчас особо отличившихся губернаторов кидают на вилы, чтобы простонародье сказало: «О! Нормально». Я бы даже сказал, что сейчас вторая профессия по уровню риска после журналистов — губернаторская, потому что у них, с одной стороны, — население, которое недовольно во многих регионах, с другой — московская власть, готовая перенести это недовольство, прежде всего, на губернаторский корпус».

Игорь Моляков также обратил внимание на то, что в России «всегда были принципиально важны» Кавказ, где идут «силовые операции», и Поволжье. Поволжье важно тем, что «это котёл народов», «водораздел религий»: «Поэтому будут оказывать особое внимание этим округам».

С тем, что Кремль выдерживает баланс при «чистке» губернаторского корпуса, согласен и лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов. «В Приволжском федеральном округе идёт массовая зачистка. Думаю, что проблемы есть везде, но решили на примере одного федерального округа с национальными республиками показать всем, чтобы другим неповадно было, чтобы знали своё место. Что неприкасаемых сейчас нет. Кроме того, здесь сыграла роль и активная, жёсткая работа приволжского полпреда Михаила Бабича. Сейчас ни один губернатор не может чувствовать себя спокойно. Более того, дают понять, что губернаторы не могут чувствовать себя спокойно даже после ухода с поста», — считает Владислав Солдатов.

По мнению политика, кадровые перестановки в губернаторском корпусе продолжатся, так как нужно успеть попасть в «трансферное окно» на ближайшие выборы в сентябре 2017 года и подготовиться к президентским выборам 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в Поволжье бывших губернаторов двух республик заподозрили в уголовно наказуемых преступлениях. 13 апреля стало известно о задержании бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова по подозрению в получении взятки. Маркелов по его просьбе был освобожден от должности главы Марий Эл 6 апреля, временно исполняющим обязанности руководителя региона стал Александр Евстифеев. 4 апреля по подозрению в получении взятки был задержан бывший глава Удмуртии Александр Соловьев: президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. На пост врио Удмуртии был назначен Александр Бречалов.

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12 апреля Владимир Путин назначил главу Мордовии Владимира Волкова временно исполняющим обязанности главы региона. Напомним, в 2016 году был арестован за получение взятки в особо крупном размере Никита Белых, возглавлявший Кировскую область. Через некоторое время после ареста он был уволен президентом РФ с поста губернатора в связи с утратой доверия.

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