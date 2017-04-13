Москва, 13 апреля, 2017, 13:21 — ИА Регнум.



Mid.ru Рекс Тиллерсон

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном озвучил ему свою точку зрения на те причины, которые привели отношения Вашингтона и Москвы к текущему состоянию. Об этом 13 апреля рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что 12 апреля во время приема в Кремле глава МИД России Сергей Лавров и его американский коллега Рекс Тиллерсон рассказали главе государства о том, как прошли их переговоры. Беседу Путина и Тиллерсона Песков охарактеризовал как «достаточно конструктивную».

«Президент весьма подробно изложил собеседнику свое видение причин, которые привели наши двусторонние отношения к тому печальному состоянию, в котором они сейчас находятся», — отметил представитель Кремля и выразил надежду, что содержание беседы будет передано президенту США.

Песков добавил, что Сирия обсуждалась подробно, Путин проинформировал собеседника о том, как в Москве видят сложившуюся ситуацию и ее перспективы. При этом Песков отметил «понимание необходимости поддерживания диалога для поиска решения вопросов».

По его словам, каких-либо инициатив на встрече российская сторона не выдвигала, ограничившись анализом отношений. Он также сообщил, что ни фотографии, ни видеозаписи встречи опубликованы не будут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Москву с рабочим визитом и в течение пяти часов беседовал с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. О том, состоится ли встреча Тиллерсона с президентом России Владимиром Путиным, не было известно до самого начала мероприятия.