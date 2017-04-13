Вильнюс, 13 апреля, 2017, 13:18 — ИА Регнум. В Литве часто слышны опасения, что в случае военной агрессии, а особенно — гибридной атаки против стран Прибалтики, поддержка союзников по НАТО будет запоздалой. Но после террористических актов в Париже помощь Литвы, которую страна обязалась оказывать французам, также была запоздалой, пишет литовский портал 15min.

(сс)Bearas Здание министерства обороны Литвы

Первый военнослужащий отправился в Мали спустя полгода, всего страна отправила туда шесть военнослужащих, хотя мандат после просьбы французов был увеличен в два раза — от 20 до 40 литовских военнослужащих. «Почему Литва не спешит оказать помощь союзнику?» — спрашивает автор публикации.

Спустя три дня после терактов в Париже, которые произошли 13 ноября 2015 года и унесли жизни 130 человек, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что страна участвует в войне, но ее враг — джихадисты «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это враг не только французов, это враг всей Европы.

В тот день в Версале Олланд сообщил парламентариям о планах обратиться за помощью ко всем странам ЕС, активировав 7 часть 42 статьи Лиссабонского договора, до сих пор известную лишь тесному кругу. В ней утверждается, что если страна ЕС на своей территории стала жертвой вооруженной агрессии, другие страны ЕС должны оказать стране поддержку по своим возможностям. Президент Франции сдержал свое слово и на встрече министров обороны стран ЕС активировал упомянутую статью.

Сначала министерство обороны Франции говорило, что почти все страны ЕС заявили о своем намерении оказать французам поддержку, но после, когда государства начали выполнять свои обещания, возникли некоторые затруднения. И Литва здесь не исключение. На просьбу о помощи Литва откликнулась — решила не помогать в операциях коалиции в Сирии, а облегчить ношу французов в миссии ООН в Мали, чтобы они могли вернуть своих военных из Африки и воевать с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напрямую.

По словам представителя министерства обороны Литвы, была договорённость, что Литва на Мали отправит персонал, но ведомство не детализировало, какие военные участвуют в миссии, хотя министр обороны Юозас Олекас упоминал и о военных силах спецопераций.

После того, как переговоры французов и литовцев затянулись на месяц, 22 декабря 2016 года парламентарии предоставили министерству обороны мандат, который был в два раза больше, чем раньше. Было разрешено на период 2016—2017 годов отправить в западную Африку до 40 военнослужащих и мирных служащих системы обороны. Но первый военнослужащий был отправлен только спустя более полугода.

Позже были отправлены еще пять военных, которые все еще принимают участие в миссии ООН в Мали, но Министерство обороны не сказало новостному порталу 15min, когда точно каждый военный приступил к операции. «Из ответа министерства обороны стало ясно, что спустя примерно 16 месяцев после предоставления мандата Литвы, реагируя на крик о помощи Франции, оправила только 6 военнослужащих», — отмечается в публикации.