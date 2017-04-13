Москва, 13 апреля, 2017, 13:13 — ИА Регнум.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ничего оскорбительного для постпреда Великобритании на встрече Совбеза ООН представитель России не сказал.

Un.org Владимир Сафронков во время заседания Совбеза ООН по сирийскому вопросу

Резкое выступление заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова в Кремле сочли допустимым и оправданным, сказал Песков.

По его словам, проявление мягкотелости в ходе дискуссий о сущности и будущего международных отношений в Совете безопасности ООН, которые бывают весьма острыми, чревато «плачевными последствиями» в будущем.

«Поэтому, лучше отстаивать интересы нашей Родины именно сегодня, и, если приходится, достаточно жестко», — так Песков ответил на вопрос о произошедшем в ходе заседания в Совбезе ООН, когда Сафронков дал резкую отповедь британскому постпреду.

Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил накануне, что представитель Великобритании Мэттью Райкрофт должен воздержаться от оскорблений в адрес России и других государств.

По его словам, власти Великобритании «испугались» сотрудничества РФ и США и делают «все, чтобы это взаимодействие было подорвано». Заместитель постпреда РФ при ООН также указал на то, что британский дипломат в ходе своего выступления так и «ничего не сказал о политическом процессе».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 12 апреля Россия в ходе голосования в Совбезе ООН заблокировала новый проект резолюции по Сирии, предложенный США, Великобританией и Францией. В документе осуждалось использование химического оружия в Сирии, в том числе якобы совершенная правительственными войсками Сирии химатака в провинции Идлиб.