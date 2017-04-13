В Пхеньяне прошло открытие очередной «образцовой улицы»
Пхеньян, 13 апреля, 2017, 13:09 — ИА Регнум.
Открытие новой «образцовой улицы» в Пхеньяне провел лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, передает 13 апреля RT.
Уточняется, что торжественные мероприятия проводятся в рамках подготовки к празднованию очередной годовщины со дня рождения Ким Ир Сена — основателя Северной Кореи.
Напомним, политика Северной Кореи является одной из тем, которая активно обсуждается на внешнеполитических площадках. Причина в испытаниях ядерного оружия, проводимых Пхеньяном.
В частности северокорейский вопрос стал темой обсуждения на встрече глав внешнеполитических ведомств США и России в Москве. Проблема Северной Кореи является очень актуальной для Китая, который сделал по этому вопросу ряд заявлений.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по информации The New York Times, Пхеньян может в ближайшее время провести испытание ядерного оружия. Возможно, это произойдет в день 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Серна, то есть 15 апреля.
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