Радио REGNUM: второй выпуск за 13 апреля
Москва, 13 апреля, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Представитель РФ в ООН — постпреду Британии: «Не смей оскорблять Россию»;
- Столтенберг: «Мы видим более агрессивную Россию»;
- Китай призвал РФ и США активизировать сотрудничество по Сирии;
- МИД Украины объявил позицию по участию Самойловой в «Евровидении»;
- Правительство РФ в 3 раза увеличило субсидии на переселение из ветхого жилья;
- Стало известно, когда в России появятся электронные ПТС;
- При строительстве Крымского моста нашли следы Боспорского царства.