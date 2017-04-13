Хельсинки, 13 апреля, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Уровень террористической угрозы в Европе сейчас выше, чем когда-либо. Об этом заявил начальник Полиции безопасности Финляндии Supo Антти Пелттари, сообщает национальный телерадиовещатель YLE.

(сс) kallerna Финская полиция

«За последние полтора года в Европе произошло около 20 терактов. К счастью, большее количество терактов удалось предотвратить», — подчеркнул Пелттари. По его словам, Финляндия перестала быть «отдельным островком» безопасности — уровень угрозы терроризма в последние годы повысился. «К сожалению, наша ситуация не отличается от общей ситуации в Европе», — отметил Пелттари.

Ранее министр внутренних дел страны Паула Рисикко, комментируя трагические события в Стокгольме, заявила о том, что Финляндия не застрахована от терактов.

В декабре 2016 года финские власти сообщили о том, что порядка 80 граждан Финляндии присоединились к джихадистам в Сирии и Ираке. В Европе это самый высокий показатель в соотношении с исламским населением страны. По информации финской полиции безопасности Supo, около 20 боевиков вернулись обратно в Финляндию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в центре Стокгольма был совершен теракт, в результате которого погибли четыре человека, ещё 15 получили ранения. По версии следствия, за рулём угнанного грузовика, который въехал в толпу людей в центре Стокгольма, был 39-летний уроженец Узбекистана Ракхмат Акилов. 9 апреля власти Норвегии объявили повышенный уровень террористической угрозы после того, как был арестован 17-летний гражданин РФ, подозреваемый в том, что оставил самодельную бомбу в центре Осло.