Вильнюс, 13 апреля, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас в ходе своего визита в Брюссель встретился с министром энергетики Алжира Нуреддином Бутарфой. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 апреля, в Минэнерго Литвы, на встрече обсуждались возможности двустороннего сотрудничества в сфере сжиженного природного газа (СПГ).

أحد المنشآت الغازية في الجزائر Алжирский газ

Министры обговорили перспективы сотрудничества Литвы, как страны, импортирующей СПГ, и Алжира.

«Клайпедский СПГ-терминал предоставил Литве свободу при выборе поставщиков, а Алжир является одной из крупнейших стран, экспортирующих это топливо. Поэтому мы видим неизрасходованный потенциал», — отметил Вайчюнас.

В рамках визита литовский министр также посетил местный СПГ-терминал и ознакомился с принципами работы газовой инфраструктуры в порту. Вайчюнас интересовался опытом глав Гентского и Антверпенского портов в процессе развития инфраструктуры СПГ малого объема.