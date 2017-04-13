Новороссийск, Краснодарский край, 13 апреля, 2017, 12:56 — ИА Регнум. В Новороссийске сотрудники полиции задержали автомобиль Skoda, в котором был тайник с 36 килограммами кокаина, сообщает региональный главк ФСБ РФ.

MilanMottl Skoda

По данным правоохранитетелей, машину с госзнаками Санкт-Петербурга остановили на пункте весового контроля в поселке Владимировка. Он был задержан в ходе совместной спецоперации полиции и ФСБ «Анаконда».

Из тайника были изъяты 36 килограмм вещества, позже экспертиза установила, что это кокаин. Эксперты оценили его стоимость на черном рынке в 300 млн рублей.

В отношении гражданина РФ, перевозившего наркотик, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в особо крупном размере).

Сотрудники полиции ведут розыск поставщика кокаина и лиц, причастных к его перевозке.