Москва, 13 апреля, 2017, 12:52 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструкция стадиона «Лужники»

Ввод объектов инфраструктуры к чемпионату мира по футболу не может быть перенесен, все работы и оформление документации должны быть проведены четко в установленные сроки. Об этом заявила замглавы Минстроя России Елены Сиэрра на селекторном совещании по вопросам подготовки к ЧМ-2018, сообщили в Минстрое РФ.

«Весенние паводки не могут являться причиной перенесения сроков ввода объектов, так как не являются чрезвычайной ситуацией и должны были быть учтены заранее», — отметила Сиэрра, комментируя задержку ввода объектов из-за паводков.

Сложности в связи с затягиванием сроков выполнения работ наметились в Нижнегм Новгороде и Саранске. Для обоих регионов Минстроем России была поставлена задача до конца недели представить предложения по решению сложившейся ситуации.

Замглавы Минстроя напомнила что, 2017 год — это год сдачи объектов к ЧМ-2018, поэтому Минстрой России будет лишь усиливать контроль за реализацией мероприятий.

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Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Российская федерация в первый раз станет страной — хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. Главной площадкой ЧМ-2018 по футболу станет стадион «Лужники».