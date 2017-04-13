Киев, 13 апреля, 2017, 12:51 — ИА Регнум.



Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

Контрольный пакет акций ПАО «Сбербанк» (Украина) приобретет гражданин Великобритании и Российской Федерации Саид Гуцериев, сообщает пресс-служба Национального банка Украины, передает УНИАН.

Согласно сообщению, инвестор собирается приобрести 77,5% акций украинского отделения «Сбербанка». Необходимый пакет документов зарегистрирован и подан на рассмотрение, сказали в НБУ.

Отмечается, что оставшийся пакет акций намерен приобрести латвийский «Норвик Банк» (JSC «Norvik Banka»), владельцем которого является гражданин Российской Федерации, бизнесмен Григорий Гусельников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 марта «Сбербанк» сделал заявление о продаже своего украинского филиала латвийскому «Норвик Банку» и белорусской частной компании, принадлежащей гражданину Великобритании и РФ Саиду Гуцериеву.

По сообщениям СМИ, украинская «дочка» «Сбербанка» обойдется покупателям примерно в $130 млн, при этом капитал украинского «Сбербанка» составляет $144 млн.

Решение о продаже «Сбербанк» принял после того, как сначала украинские националисты стали блокировать отделения банка в городах Украины, а потом Киев ввел санкции против «Сбербанка» и ряда других российских банков, запретив им вывод капитала из Украины в пользу связанных с ними лиц.

Напомним, санкции и вандализм националистов начались после того, как некоторые банки России, в частности «Сбербанк», стали обслуживать граждан ДНР и ЛНР по паспортам республик как иностранных граждан.