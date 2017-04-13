Польша, 13 апреля, 2017, 12:41 — ИА Регнум.



Otowroclaw.com Пострадавший защитник польской девушки после встречи с американскими «защитничками»

Трое темнокожих американских солдат были задержаны ночью 9 апреля в Жагани, где с января этого года размещена бронетанковая бригада Вооруженных сил США, передает польский портал otoWroclaw.com.

Военнослужащие возвращались из бара в свои казармы. По дороге они встретили 19-летнюю Юстину М., которая шла одна с дискотеки домой. Солдаты решили «познакомиться» с ней, сначала на английском языке, а потом схватили девушку за руки и попытались затащить в темный переулок. К счастью, в этот момент рядом оказался Мирослав Р., он услышал шум и решил защитить Юстину. Один из военнослужащих ударил парня по голове, повалил, после чего эта троица стала пинать лежащего.

Бдительный житель одного из домов позвонил в полицию. Даже по прибытию полицейских американские военнослужащие вели себя агрессивно и пытались напасть на них, поэтому сотрудники правоохранительных органов пустили в ход газ и заковали хулиганов в наручники. Все американцы были пьяны, зафиксировано от 1,5 до 2,3 промилле алкоголя в выдыхаемом ими воздухе. Во время избиения Мирослав получил травмы, у него сломаны ребра и сотрясение мозга, сейчас он находится в больнице. С Юстиной работает психолог.

«Проверка паспортов показала, что этими бандитами являются… американские солдаты, которые приехали в Польшу, чтобы защитить нашу страну! — пишет издание. — Между тем утром 9 апреля они были освобождены и доставлены в подразделения командиром бригады полковником Кристофером Норри. Как рассказали нам в прокуратуре Зелена-Гуры, деятельность американских военных на польской земле регулируется законодательством США, поэтому правоохранительные органы Польши закрыли дело против них».

В настоящее время новость об этом инциденте удалена с сайта портала otoWroclaw.com Спустя несколько часов редакция издания опубликовала заявление, в котором сообщила, что текст об избиении американскими солдатами поляка стал итогом «незаконного внешнего вмешательства в структуру нашего портала».