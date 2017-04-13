Москва, 13 апреля, 2017, 12:44 — ИА Регнум. Руководство телеканала НТВ решило закрыть информационное ток-шоу «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским, последний раз оно выйдет в эфир 14 апреля, сообщает пресс-служба телеканала.

НТВ Ток-шоу «Говорим и показываем»

Решение закрыть ежедневное шоу связано с новой стратегией канала, которая нацелена на снижение «агрессивного и провокационного контента на НТВ». Вместо ток-шоу в эфирной сетке появится сериал «Улицы разбитых фонарей».

Кроме того, в телесезоне 2017−2018 вскоре в это время будет выходить новый проект. Ведущий Леонид Закошанский продолжит работу на НТВ, он будет вести программу «Тоже люди». Премьера телешоу с его участием намечена на осень 2017 года.

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн заявил, что с конца 2016 года благодаря усилиям нового менеджмента канала удалось приостановить падение доли аудитории, затем она начала расти.

«Поэтому у нас появилась возможность двигаться дальше в рамках утвержденной стратегии», — сказал Вайнштейн, пояснив, что команда хочет производить «социально значимые и качественные проекты».

Впервые в телеэфир ток-шоу с элементами расследования «Говорим и показываем» вышло 1 сентября 2011 года. Это шоу выходило каждый будний день в ранний прайм-тайм.