Москва, 13 апреля, 2017, 12:41 — ИА Регнум.



Почта России, 2014 Байкало-Амурская Магистраль

Завершение работ по ряду объектов инфраструктурного проекта «Моденизация БАМа и ТРАНССИБа», предусмотренных к вводу в эксплуатацию в 2016 г., финансирование которых осуществляется, в том числе за счет средств ФНБ, не было обеспечено. Таковы результаты проверки, проведенной Счетной палатой РФ.

По итогам 2016 года уровень технической готовности 16 объектов, ввод в эксплуатацию которых был предусмотрен еще в 2015 г., составил от 2 до 50%. В связи с низким уровнем выполнения работ на объектах строительства, завершение реализации мероприятий инфраструктурного проекта в соответствии с актуализированным детальным планом перенесено с 2017 на 2019 г. При этом паспортом проекта срок строительства определен 2015−2017 гг.

Сумма дохода ОАО «РЖД» в виде процентов от размещения средств ФНБ на счете в Банке ВТБ за 2015−2016 гг. составила 7,3 млрд рублей.

В нарушение положений Градостроительного кодекса РЖД в 2016 г. принимались и оплачивались строительно-монтажные работы по 13 объектам инфраструктурного проекта без наличия утвержденной проектно-сметной документации. На 10 объектах строительно-монтажные работы проводились без наличия разрешений на строительство.

Согласно протоколу Правительственной комиссии по транспорту в 2016 г. было предусмотрено проведение технологического и ценового аудита проектной документации по 36 объектам строительства. Фактически в 2016 году аудит был проведен в отношении 19 объектов инфраструктурного проекта. Выявлены и другие нарушения.

Проверка расходования средств ФНБ, направленных на финансирование инфраструктурного проекта, осуществляется Счетной палатой с 2015 г. Представления, направленные по итогам ранее проведенных контрольных мероприятий, были исполнены ОАО «РЖД» в полном объеме.

Мониторинг использования бюджетных средств, выделенных на инфраструктурный проект «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей», Счетной палатой РФ будет продолжена.

Счетная палата РФ направит информационные письма Министерству финансов РФ и О АО «РЖД», а также отчет — в палаты Федерального Собрания.

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