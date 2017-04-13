Калининград, 13 апреля, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Следственный комитет сегодня, 13 апреля, обнародовал подробности громкого уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) УМВД России по Калининградской области. Речь идёт об исчезновении изъятой оперативниками крупной партии сигарет «Балтийской табачной фабрики» на сумму 600 млн рублей.

39.мвд.рф Врио начальника УЭБ и ПК УМВД Калининградской области Андрей Копылов

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, решение о возбуждении уголовных дел принято на основании материалов, собранных сотрудниками регионального и главного управлений ФСБ России.

Обвиняемым по первому уголовному делу (ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий») является 34-летний майор полиции, по второму (ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении») — 34-летний капитан полиции.

В феврале 2016 года из «Балтийской табачной фабрики» в качестве вещдока была изъята табачная продукция, немаркированная акцизными марками. Вскоре десятки коробок с сигаретами были вывезены с места хранения и — цитата из сообщения УСКР — «утрачены» (по предположениям региональным СМИ, сигареты были перепроданы).

По версии следствия, сотрудники УЭБ и ПК склонили 28-летнего калининградца к самооговору в совершении хищения сигарет. Для этого было изготовлено подложное трудовое соглашение о приеме на работу калининградца в качестве охранника склада.

В настоящее время оба сотрудника полиции взяты под стражу. Во время обысков в служебных кабинетах изъяты крупные суммы денег в рублях и иностранной валюте на общую сумму 5 млн рублей.

«Выявлены факты ежемесячной передачи, начиная с 2013 года, двумя калининградскими предпринимателями через двух посредников взяток одному из сотрудников 3-го отдела УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области за беспрепятственное ведение коммерческой деятельности возглавляемых ими фирм на общую сумму не менее 4 млн рублей», — продолжили в ведомстве. При этом одним из посредников во взяточничестве является отец обвиняемого майора полиции.

«Собранные с момента возбуждения уголовных дел доказательства дают следствию основания полагать, что не только уже установленные следствием предприниматели региона ежемесячно передавали взятки за «крышевание» их бизнеса», — сообщили в СКР, предложив калининградским предпринимателям добровольно сообщить о фактах передачи ими взяток сотрудникам УЭБ и ПК.

«Все добровольно сообщившие о таковых преступлениях лица будут освобождены от уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Калининградской области, что по данным фактам проводится служебная проверка. «Если информация о причастности задержанных к совершению противоправных действий подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сказали в УМВД.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, в 2016 году сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Калининградской области раскрыли 497 экономических преступлений, из которых 413 относятся к категории тяжких и особо тяжких. В результате оперативного сопровождения при расследовании уголовных дел потерпевшим было возмещено 407 млн рублей, что составило более 75% от общей суммы причинённого ущерба