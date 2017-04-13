Курган, 13 апреля, 2017, 12:32 — ИА Регнум. В Курганской области проснулись клещи. Первым 11 апреля пострадал ребенок из Кургана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

JerzyGorecki Клещ

Всего на данный момент зарегистрировано четыре обращения по поводу присасывания клещей — у одного взрослого из Шатровского района и трех детей из Кургана, Шадринска и Каргапольского района. Все они были не привиты против клещевого вирусного энцефалита. Пострадавшие получили профилактические уколы противоклещевым иммуноглобулином.

Два клеща были исследованы в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области». Кровососы, как выяснилось, носителями вируса не являлись.

В настоящее время в Курганской области привито против клещевого вирусного энцефалита 18 тысяч 152 человека, в том числе 8405 детей. В 2017 году запланирована акарицидная обработка 1100 га — это территории парков, скверов, кладбищ, мест массового пребывания граждан. В 2016 году было обработано 1 тысяча 187 га.

Эпидемиологи Зауралья отмечают, что их регион относится к территориям с высоким уровнем заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом. В прошлом году было зарегистрировано 17 случаев опасного заболевания, среди заболевших было два ребенка. Наиболее высокие уровни заболевания зафиксированы в Притобольном, Каргапольском, Петуховском, Шадринском, Варгашинском районах и в Шадринске.

Первое обращение по поводу укуса клеща в 2016 году было 5 апреля, в 2015-м — 12 марта. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Курганской области напоминают, что прививаться против клещевого энцефалита можно круглый год, но планировать вакцинацию нужно таким образом, чтобы с момента второй прививки прошло не менее двух недель до возможной встречи с клещом, этого времени будет достаточно для выработки иммунитета.