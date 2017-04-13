Лондон, 13 апреля, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) обнародовала на своей странице в соцсети Twitter список претендентов на звание лучшего футболиста английской Премьер-лиги (АПЛ) по итогам сезона-2016/17.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

Всего в таблице шесть номинантов: нападающий Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), полузащитник Эден Азар («Челси»), нападающий Ромелу Лукаку («Эвертон»), полузащитник Н’Голо Канте («Челси»), форвард Гарри Кейн («Тоттенхэм») и полузащитник Алексис Санчес («Арсенал»).

«Игроки претенденты: Эден Азар, Златан Ибрагимович, Гарри Кейн, Н’Голо Канте, Ромелу Лукаку и Алексис Санчес», — говорится в сообщении.

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